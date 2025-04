Glücklicher Auswärtssieg der Schnüdel gegen den DJK Don Bosco Bamberg

BAMBERG – Von Beginn an entwickelte sich eine temporeiche und offene Partie, in der beide Mannschaften mit offensivem Spiel frühzeitig den Führungstreffer erzielen wollten. Bereits in der 4. Spielminute bot sich den Schnüdeln die erste große Gelegenheit: Malik Marangoz wurde mit einem Steilpass auf die Reise geschickt, setzte sich energisch gegen seinen Gegenspieler durch, konnte jedoch im allerletzten Moment am Torabschluss gehindert werden.

Bamberg zeigte sich durch schnelle Konterangriffe und flinke Flügelspieler immer wieder gefährlich und forderte die Schweinfurter Abwehr ein ums andere Mal heraus. Schweinfurt hingegen versuchte, durch einen ruhigen Spielaufbau die Kontrolle über das Geschehen zu gewinnen. Allerdings wurden ungenaue Zuspielversuche in die vorderste Angriffszone immer wieder von den aufmerksamen Bambergern abgefangen.

Bis zur 20. Minute präsentierte sich die Begegnung weitgehend ausgeglichen, ehe die Gäste aus Schweinfurt zuschlugen. In der 21. Minute spielte Mohamad Farman einen sehenswerten und präzisen Steilpass über die gesamte Bamberger Abwehr hinweg auf den schnellen Malik Marangoz, der seinen Gegenspieler überlief und den Ball souverän zur 1:0-Führung für die Schnüdel im Tor unterbrachte.

Bis zum Halbzeitpfiff erarbeiteten sich die Bamberger noch einige vielversprechende Chancen auf den Ausgleichstreffer, scheiterten jedoch mehrfach am überragend reagierenden Schweinfurter Torhüter Julius Markert, der sein Team mit starken Paraden vor einem Gegentor bewahrte. So ging es mit einer etwas glücklichen, aber nicht unverdienten 1:0-Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte änderten die Schweinfurter ihre taktische Ausrichtung. Sie stellten ihr Spiel auf ein kompaktes Mittelfeldpressing um mit dem Ziel, die Bamberger kommen zu lassen und selbst durch schnelles Umschaltspiel gefährliche Konter zu initiieren. Dieser Plan erwies sich als erfolgreich: Schweinfurt stand nun sicher und stabil in der Defensive und setzte immer wieder gefährliche Gegenangriffe.

In der 45. Minute gelang es den Gästen, ihre Führung auszubauen. Nach einem Freistoß aus zentraler Position, etwa 18 Meter vor dem Bamberger Tor, traf Max Fickeler mit einem sehenswerten Schuss zum 2:0 für die Schnüdel.

Bamberg erhöhte nun spürbar den Druck auf die Schweinfurter Abwehr und kam innerhalb weniger Minuten zu zwei hochkarätigen Torchancen im Eins-gegen-Eins mit dem erneut geforderten Schweinfurter Schlussmann. Doch abermals zeigte sich Julius Markert als unüberwindbarer Rückhalt für seine Mannschaft und parierte beide Chancen glänzend. Auch in der Folgezeit rannten die Bamberger zwar unermüdlich an, die nun sehr kompakte und gut organisierte Abwehr der Schnüdel ließ in den verbleibenden Spielminuten jedoch kaum noch nennenswerte Torchancen zu.

Schweinfurt blieb seinerseits durch schnelle Konter stets gefährlich, verpasste es jedoch oft, den entscheidenden letzten Pass präzise zu spielen oder den Abschluss konsequent zu suchen. So blieb es letztlich beim etwas glücklichen, aber aufgrund der starken Defensivleistung verdienten 2:0-Auswärtssieg für die Schnüdel.