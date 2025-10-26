Auto IU
Glücklicher Sieg in Stadelschwarzach für die Mädels des FC Schweinfurt 05
STADELSCHWARZACH – Die Fußballerinnen des 1. FC Schweinfurt 05 („Schnüdel Mädels“) konnten am Wochenende ihre Tabellenführung verteidigen und sich mit einem knappen 1:0 (1:0) Sieg gegen den Aufsteiger Stadelschwarzach etwas absetzen. Trotz des Sieges war das Spiel von vielen Fehlpässen und einem zerfahrenen Spielverlauf geprägt, bei dem die Gäste ihren geplanten Spielfluss nicht umsetzen konnten.
Spielverlauf:
- 1. Halbzeit: Die Schweinfurterinnen hatten Glück in der 22. Minute, als ein Fehlpass von Jule Volz von Svenja Lussert nicht genutzt werden konnte. Das einzige Tor des Tages fiel in der 28. Minute: Antonia Heider wurde in die Tiefe geschickt und ihre präzise Hereingabe verwandelte Jonna Brehm zum 0:1.
- 2. Halbzeit: Auch im zweiten Durchgang fehlte es an Kombinationen und die „Schnüdel Mädels“ verloren immer wieder den Ball. Da nach vorne wenig gelang, lautete die Devise, „dass hinten die Null stehen muss,“ was die Abwehr der Schweinfurterinnen hervorragend bis zum Schluss verteidigte. Die Gastgeberinnen hatten lediglich in der 65. Minute eine große Chance, als ein Schuss knapp am Pfosten vorbeizischte.
Am Ende zeigten sich die grün gekleideten Schweinfurterinnen überglücklich über den Sieg, während Stadelschwarzach als Aufsteiger ein Kompliment für das abverlangte Spiel verdient hätte. Der Fokus liegt nun auf dem kommenden Wochenende, an dem die Partie gegen die Würzburger Kickers ansteht.
