Auto IU

Glückwünsche zum 70. Geburtstag: Pfarrer i. R. Joachim Morgenroth feiert Jubiläum

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026
Foto: Kerstin Schmeiser-Weiß (POW)
Foto: Kerstin Schmeiser-Weiß (POW)
Sparkasse

WÜRZBURG / SCHWEINFURT – Pfarrer i. R. Joachim Morgenroth, der zuletzt die Pfarrei Heilig Geist im Pastoralen Raum Schweinfurt leitete, feiert am 29. Februar 2026 seinen 70. Geburtstag. Der 1956 in Ochsenfurt geborene Geistliche blickt auf eine vielseitige Laufbahn zurück, die ihn von der bundesweiten Jugendseelsorge bis hin zu leitenden Ämtern in Knetzgau und Schweinfurt führte.

Morgenroth wurde 1985 im Würzburger Kiliansdom zum Priester geweiht und engagierte sich in seinen frühen Berufsjahren stark in der Jugendarbeit, unter anderem als Bundeskurat der DPSG sowie als Diözesan-Jugendpfarrer.

LOS

Nach Stationen als Pfarrer und Dekan im Raum Haßfurt wechselte er 2010 nach Schweinfurt, wo er maßgeblich die Gründung der Stadtpfarrei mitgestaltete und als Präses der Kolpingsfamilie wirkte. Seit Oktober 2022 genießt er seinen Ruhestand in Würzburg.

Das könnte Dich auch interessieren:

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

HEIMAT Distillers präsentieren den neuen RAMERO PX-Sherry Cask Rum – Charakter trifft edle Süße

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026

Mehr

Gefährliches Fahrgeschehen auf der A3: Dashcam überführt Unfallverursacher

Gefährliches Fahrgeschehen auf der A3: Dashcam überführt Unfallverursacher

11. Februar 2026
Autoren lesen für Senioren: Unterhaltsame Erzählungen im Hotel Kaiserhof

Autoren lesen für Senioren: Unterhaltsame Erzählungen im Hotel Kaiserhof

11. Februar 2026
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bei Haßfurt: Polizei sucht jugendlichen Täter

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bei Haßfurt: Polizei sucht jugendlichen Täter

11. Februar 2026
Fahrraddiebe, Reifenzerstecher und Unfallflüchtige beschäftigen die Polizei Bad Kissingen

Fahrraddiebe, Reifenzerstecher und Unfallflüchtige beschäftigen die Polizei Bad Kissingen

11. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)