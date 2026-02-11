Glückwünsche zum 70. Geburtstag: Pfarrer i. R. Joachim Morgenroth feiert Jubiläum

WÜRZBURG / SCHWEINFURT – Pfarrer i. R. Joachim Morgenroth, der zuletzt die Pfarrei Heilig Geist im Pastoralen Raum Schweinfurt leitete, feiert am 29. Februar 2026 seinen 70. Geburtstag. Der 1956 in Ochsenfurt geborene Geistliche blickt auf eine vielseitige Laufbahn zurück, die ihn von der bundesweiten Jugendseelsorge bis hin zu leitenden Ämtern in Knetzgau und Schweinfurt führte.

Morgenroth wurde 1985 im Würzburger Kiliansdom zum Priester geweiht und engagierte sich in seinen frühen Berufsjahren stark in der Jugendarbeit, unter anderem als Bundeskurat der DPSG sowie als Diözesan-Jugendpfarrer.

Nach Stationen als Pfarrer und Dekan im Raum Haßfurt wechselte er 2010 nach Schweinfurt, wo er maßgeblich die Gründung der Stadtpfarrei mitgestaltete und als Präses der Kolpingsfamilie wirkte. Seit Oktober 2022 genießt er seinen Ruhestand in Würzburg.

