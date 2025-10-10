Auto IU
Glückwunsch: U11 Juniorinnen des FC Schweinfurt 05 gewinnen ihr erstes Spiel
SCHWEINFURT – Die U11 Juniorinnen der Schnüdel haben nach zwei Niederlagen in der jungen Saison ihren ersten Sieg errungen. Ausgerechnet beim Nachbarn in Haßfurt stellte das Team sein Können unter Beweis und erzielte einen deutlichen 12:3-Erfolg. Die jungen Schnüdel-Mädels dominierten die Partie dank einer sehr konzentrierten und starken Leistung.
Der souveräne Auftritt resultierte aus gutem Passspiel, vielen sehenswerten Kombinationen und einem großen Teamgeist, wodurch die Mannschaft über weite Strecken die Oberhand behielt. Dieser Erfolg unterstreicht die positive Entwicklung des Teams und lässt optimistisch auf die kommenden Spiele blicken.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!