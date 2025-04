Goalgetter und Fanmagnet Mike Dellinger bleibt beim FC 05

SCHWEINFURT – Der Kader des FC 05 Schweinfurt für die kommende Spielzeit nimmt weiter Konturen an. In der aktuellen Derbywoche gibt der Verein nun bekannt, dass Top-Stürmer Mike Dellinger (geboren am 13. Mai 1993) seinen Vertrag ligaunabhängig um weitere zwei Jahre verlängert hat und somit weiterhin ein Schnüdel bleibt.

Der gebürtige Schweinfurter ist mit beeindruckenden 14 Saisontoren und zahlreichen Torvorlagen ein absoluter Leistungsträger und ein unverzichtbarer Fixpunkt im Team. Er hat maßgeblichen Anteil daran, dass der FC 05 sensationell die Tabellenspitze der Regionalliga Bayern anführt. Auch abseits des grünen Rasens übernimmt Dellinger viel Verantwortung und ist bei den zahlreichen Anhängern des Vereins ein absoluter und nahbarer Publikumsliebling. Auch in Zukunft soll er mit seiner enormen Erfahrung eine entscheidende Säule im Team bilden und mit seiner positiven Ausstrahlung ein großartiger Repräsentant des Vereins sein.

Mike Dellinger selbst blickt voller Vorfreude auf die kommende Zeit im Trikot der Schnüdel: „Ich habe letztes Jahr hier unterschrieben, weil ich für meine Heimatstadt spielen wollte, in der ich geboren wurde. Darüber hinaus war es mir wichtig, näher bei meiner Familie zu sein. Meine Familie und meine Freunde sind bei jedem Heimspiel im Stadion, allen voran mein größter Fan, mein Sohn. Dass ich mich ligaunabhängig für den FC 05 entschieden habe, unterstreicht meine tiefe Verbundenheit und meine ambitionierten Ziele mit diesem Verein. Ich bin sehr froh, ein Teil dieses besonderen Vereins zu sein und habe seit dem ersten Tag gespürt, mit offenen Armen empfangen zu werden und welche große Euphorie mein Wechsel in der Stadt ausgelöst hat. Ich fühle mich hier rundum wohl, und mein Weg ist definitiv noch nicht zu Ende.“

Auch für Geschäftsführer Markus Wolf ist die Vertragsverlängerung von Mike Dellinger ein extrem wichtiger Baustein für die Zukunft des Vereins: „Mike spielt eine herausragende Saison und hat einen riesigen Anteil an dieser bisher so erfolgreichen Runde. Ich bin sehr glücklich, dass Mike weiterhin ein wichtiger Faktor in unserer Mannschaft sein wird. Seine außergewöhnlichen Qualitäten bringt er konstant auf den Platz, und er soll auch mit seiner positiven Art in Zukunft eine hohe Wirkung nach außen entfalten. Seine Vertragsverlängerung ist ein großartiges Signal, um auch mit weiteren Leistungsträgern unsere ambitionierten Ziele gemeinsam verwirklichen zu können.“

Der sportliche Leiter Andreas Brendler ergänzt abschließend: „Mike hat für unser Team und unseren gesamten Verein einen extrem hohen Stellenwert. Seine unbestrittenen Qualitäten und beeindruckenden Statistiken sprechen für sich, er ist für diese Liga ein absoluter Unterschiedsspieler. Außerdem verkörpert er sinnbildlich den eingeschlagenen regionalen Weg unseres Vereins. Ich freue mich schon jetzt auf viele weitere Tore von Mike Dellinger im Trikot des FC 05 und auf viele Kinder in den Dellinger-Trikots auf den Rängen.“