Gochsheim: Verabschiedung von Revierförster Lukas Haftner

GOCHSHEIM – Nach rund vier Jahren im Dienst verabschiedet sich die Gemeinde von Revierförster Lukas Haftner, der seit Mai 2021 die Verantwortung für den Gemeindewald trug.

Mit großer fachlicher Kompetenz und persönlichem Einsatz hat Lukas Haftner das Forstrevier betreut. Besonders am Herzen lag ihm dabei die Vermittlung von Wissen über den Wald an die jüngere Generation. In enger Zusammenarbeit mit der Grundschule Gochsheim ermöglichte er zahlreichen Schülerinnen und Schülern lehrreiche und praxisnahe Erlebnisse im Wald. Dabei konnten die Kinder Tiere und Pflanzen kennenlernen und ein besseres Verständnis für ökologische Zusammenhänge entwickeln.

Neben der Umweltbildung organisierte Haftner regelmäßig Veranstaltungen, bei denen Kinder die Natur hautnah erleben konnten. Auch in der Zusammenarbeit mit den Jägern und den Forstmitarbeitern der Gemeinde leistete er einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes.

Bis zur Neubesetzung der Stelle wird Jonas Weigand, der aktuell das Revier Gerolzhofen betreut, die Aufgaben im Forstrevier Gochsheim übernehmen. Weigand gilt als erfahrener Fachmann, der die Arbeit mit der gleichen Sorgfalt fortführen wird.

Die Gemeinde Gochsheim dankt Lukas Haftner für sein großes Engagement und seine wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren. Für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg wünscht man ihm alles Gute.