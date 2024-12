Godspell und Rotary für Tansania

SCHWEINFURT – Im Rahmen der Weihnachtsfeier im „Alten Eichamt“ überreichte die Band „Godspell“ eine Spende in Höhe von 1.500 € an Andreas Völker, Präsident des Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn. Das Geld wird direkt nach Tansania an Pfarrer Silverius weitergeleitet, der in seiner Gemeinde Nkile derzeit eine Schreinerei aufbaut.

Bereits seit fünf Jahren unterstützt der Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn Projekte in Tansania, die auf den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und „Hilfe zur Selbsthilfe“ basieren. Auch die Band „Godspell“ hat in der Vergangenheit Verbindungen nach Tansania geknüpft. Daher war es für die Bandmitglieder selbstverständlich, ihre letzten drei Konzerte in Schweinfurt und Dittelbrunn zugunsten von Pfarrer Silverius zu geben.

In seiner Gemeinde am Malawisee hat Silverius bereits wichtige Infrastrukturprojekte realisiert, darunter ein Gemeindezentrum mit Kühlmöglichkeiten für Fischer, eine Trinkwasserversorgung, eine Näherei sowie eine Schreinerei, in der Auszubildende den Beruf erlernen können. Zudem hat er kleine Gästehäuser errichtet, um zusätzliche Einnahmequellen zu schaffen. Eine Delegation des Rotary Clubs Schweinfurt-Peterstirn besuchte die Region diesen Sommer, um sich von den Fortschritten und dem effektiven Einsatz der gespendeten Mittel – die seit 2020 fast 60.000 € betragen – zu überzeugen. Die Clubmitglieder waren beeindruckt und wurden bereits über das nächste Projekt informiert: den Bau einer Kindertagesstätte.

Andreas Völker erläuterte, dass alle Maßnahmen darauf abzielen, die gewerbliche und soziale Infrastruktur vor Ort zu stärken und den Menschen vor Ort berufliche Perspektiven in ihrer Heimat zu bieten. Silverius wisse genau, wie er die Lebensqualität der Bevölkerung gezielt verbessern könne, wobei die Gemeindemitglieder stets einen großen Beitrag an Eigenleistung leisten.

Angesichts der verlässlichen Partnerschaft fiel die Entscheidung, die Spendenmittel zu vergeben, dem Rotary Club leicht. Rotary engagiert sich als internationaler Service-Club stark in der weltweiten Entwicklungshilfe. Ein herzlicher Dank wurde der Band „Godspell“ ausgesprochen, die sich von diesem Geist inspirieren ließ. Wer sich ebenfalls beteiligen möchte, kann eine Weihnachtsspende direkt überweisen:

Rotary Schweinfurt-Peterstirn Gemeindienst e.V.

Verwendungszweck: „Tansania“

IBAN: DE 7379 3301 1100 0001 119