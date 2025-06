Gold-Coup für TG-Karate-Talent Daniel Eckerdt

SCHWEINFURT – Ein starkes Zeichen setzte das Karate-Nachwuchstalent Daniel Eckerdt von der TG Schweinfurt beim 15. Internationalen U21-Randori in Wald-Michelbach: Der 13-Jährige sicherte sich in der Altersklasse U14 bis 40 Kilogramm die Goldmedaille und ließ damit die Konkurrenz aus dem In- und Ausland hinter sich.

Das renommierte Turnier im südhessischen Odenwald ist dabei mehr als nur ein sportlicher Wettkampf – es ist Teil eines hochklassigen Trainingslagers unter der Leitung von Kumite-Bundestrainer Noah Bitsch, selbst ehemaliger Weltklasseathlet. Jahr für Jahr zieht das Event Karatekas aus ganz Europa an. In diesem Jahr waren 46 Vereine aus zehn verschiedenen Ländern vertreten.

Daniel Eckerdt trat in einem starken Teilnehmerfeld von zwölf Athleten aus sechs Nationen an. Gekämpft wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“, aufgeteilt in zwei Pools. Der junge Schweinfurter zeigte von Beginn an beeindruckende Leistungen: Alle fünf Vorrundenkämpfe entschied er souverän für sich und überzeugte dabei mit Technik, Taktik und bemerkenswerter Wettkampfreife.

Im Finale traf Daniel schließlich auf David Lakmann vom Champions Karate Club Haßloch. Der Kampf entwickelte sich zu einem packenden Duell auf Augenhöhe. In einem bis zur letzten Sekunde spannenden Gefecht bewies Daniel Nervenstärke und setzte kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 3:2-Sieg.

Mit diesem Erfolg unterstreicht der junge Karateka nicht nur sein Talent, sondern auch das hohe sportliche Niveau der TG Schweinfurt im Nachwuchsbereich der Karate-Abteilung. Die Goldmedaille beim U21-Randori ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg eines vielversprechenden und ambitionierten jungen Sportlers.

„Daniel hat sich in jedem Kampf voll konzentriert und taktisch klug verhalten. Diese Goldmedaille ist absolut verdient!“, so das Fazit von TG-Trainer Thomas Zatloukal.