Auto IU

Gold in München: Friedrich-Rückert-Grundschule Schweinfurt ist Bayerns innovativste Grundschule

26. Mai 2026Letztes Update 26. Mai 2026
Gold in München: Friedrich-Rückert-Grundschule Schweinfurt ist Bayerns innovativste Grundschule
Kultusministerin Anna Stolz, Rektorin Sabrina Neckov, Konrektorin Tanja Kärpf, Lehrerin Daniela Kaiser, Lehrerin Christina Bankmann, Geschäftsführer vbw Bertram Brossardt - Foto: Tomi Neckov
Eisgeliebt

SCHWEINFURT / MÜNCHEN – Sensationeller Erfolg für die Schweinfurter Schullandschaft: Die Friedrich-Rückert-Grundschule ist in München mit dem ersten Platz des renommierten „isi NEO Innovationspreises 2026“ ausgezeichnet worden. Damit darf sich die Schule offiziell als die innovativste Grundschule im gesamten Freistaat Bayern bezeichnen.

Der begehrte Preis wird von der Stiftung Bildungspakt Bayern in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. vergeben. Ausgezeichnet werden Bildungseinrichtungen, die mit mutigen Konzepten neue Wege beim Lernen und Lehren gehen und als Vorbild für die bayerische Schulentwicklung dienen.

Das Erfolgsrezept: Ackern und Imkern statt nur Büffeln

News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Die hochkarätig besetzte Jury zeigte sich vor allem von dem Schweinfurter Konzept „BNE als Schlüssel zur Integration und Inklusion“ tief beeindruckt. BNE steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung und wird an der „Rückert-Schule“ nicht nur theoretisch im Klassenzimmer durchgenommen, sondern im Alltag mit allen Sinnen gelebt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Jetzt im Eisgeliebt: Maracuja*, Melone*, Kalamansi*, Schwarze Johannisbeere*, Vanille, Schokolade, Kürbiskern und Sesam

Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe - Achtung: Erste Pfingstwoche geschlossen!

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Auf dem schuleigenen Gelände und in den Schulgärten packen die Kinder selbst mit an:

  • Sie pflanzen Gemüse und Getreide an und pflegen Obstbäume.

  • Sie arbeiten als Jung-Imker hautnah mit den schuleigenen Bienen.

  • Sie mahlen geerntetes Korn selbst und backen daraus ihr eigenes Brot.

„Unsere Kinder lernen hier nicht nur Deutsch, Mathematik oder Sachunterricht“, erklärt Rektorin Sabrina Neckov stolz. „Sie lernen Verantwortung, Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit. Sie erleben, dass Herkunft niemals darüber entscheidet, wie weit ein Mensch wachsen kann.“

Sprache lernen beim gemeinsamen Tun

Wie wertvoll dieser praxisnahe Ansatz ist, verdeutlicht ein Blick auf die Struktur der Schulgemeinschaft: Über 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben eine Migrationsgeschichte, insgesamt lernen Kinder aus mehr als 40 Nationen unter dem Dach der Grundschule gemeinsam.

Gerade in diesem extrem vielfältigen Umfeld greift das Konzept perfekt. Die Kinder lernen die deutsche Sprache nicht isoliert am Schreibtisch, sondern ganz natürlich im aktiven Miteinander – beim gemeinsamen Pflanzen, Ernten, Kochen, Forschen und kreativen Gestalten.

Kultusministerin Anna Stolz übergibt den Preis

Kultusministerin Anna Stolz würdigte die herausragende Arbeit der Schweinfurter Pädagogen im Rahmen eines großen Bildungskongresses in der Landeshauptstadt. Für das gesamte Kollegium ist die Auszeichnung eine enorme Wertschätzung für die tägliche, oft herausfordernde Arbeit.

Rektorin Sabrina Neckov betonte, dass dieser Erfolg ein echtes Gemeinschaftswerk sei: „Dieser Preis gehört unserer gesamten Schulfamilie: unseren Kindern, unserem Team, unseren Familien, unseren Ehrenamtlichen und allen Menschen, die jeden Tag daran glauben, dass Schule mehr sein kann.“

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. Mai 2026Letztes Update 26. Mai 2026

Mehr

Perfekter Saisonabschluss: U17 des FC Schweinfurt 05 feiert Meisterschaft und Aufstieg

Perfekter Saisonabschluss: U17 des FC Schweinfurt 05 feiert Meisterschaft und Aufstieg

26. Mai 2026
Über 10.000 Euro Sachschaden: Unbekannte brechen in Sennfelder Grundschule ein – Polizei sucht Zeugen

Über 10.000 Euro Sachschaden: Unbekannte brechen in Sennfelder Grundschule ein – Polizei sucht Zeugen

26. Mai 2026
Tragödie am Campingplatz: 40-jähriger Badegast ertrinkt im Kahler Badesee

Tragödie am Campingplatz: 40-jähriger Badegast ertrinkt im Kahler Badesee

25. Mai 2026
Gold in München: Friedrich-Rückert-Grundschule Schweinfurt ist Bayerns innovativste Grundschule

Gold in München: Friedrich-Rückert-Grundschule Schweinfurt ist Bayerns innovativste Grundschule

25. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)