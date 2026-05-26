Gold in München: Friedrich-Rückert-Grundschule Schweinfurt ist Bayerns innovativste Grundschule
SCHWEINFURT / MÜNCHEN – Sensationeller Erfolg für die Schweinfurter Schullandschaft: Die Friedrich-Rückert-Grundschule ist in München mit dem ersten Platz des renommierten „isi NEO Innovationspreises 2026“ ausgezeichnet worden. Damit darf sich die Schule offiziell als die innovativste Grundschule im gesamten Freistaat Bayern bezeichnen.
Der begehrte Preis wird von der Stiftung Bildungspakt Bayern in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. vergeben. Ausgezeichnet werden Bildungseinrichtungen, die mit mutigen Konzepten neue Wege beim Lernen und Lehren gehen und als Vorbild für die bayerische Schulentwicklung dienen.
Das Erfolgsrezept: Ackern und Imkern statt nur Büffeln
Die hochkarätig besetzte Jury zeigte sich vor allem von dem Schweinfurter Konzept „BNE als Schlüssel zur Integration und Inklusion“ tief beeindruckt. BNE steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung und wird an der „Rückert-Schule“ nicht nur theoretisch im Klassenzimmer durchgenommen, sondern im Alltag mit allen Sinnen gelebt.
Auf dem schuleigenen Gelände und in den Schulgärten packen die Kinder selbst mit an:
-
Sie pflanzen Gemüse und Getreide an und pflegen Obstbäume.
-
Sie arbeiten als Jung-Imker hautnah mit den schuleigenen Bienen.
-
Sie mahlen geerntetes Korn selbst und backen daraus ihr eigenes Brot.
„Unsere Kinder lernen hier nicht nur Deutsch, Mathematik oder Sachunterricht“, erklärt Rektorin Sabrina Neckov stolz. „Sie lernen Verantwortung, Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit. Sie erleben, dass Herkunft niemals darüber entscheidet, wie weit ein Mensch wachsen kann.“
Sprache lernen beim gemeinsamen Tun
Wie wertvoll dieser praxisnahe Ansatz ist, verdeutlicht ein Blick auf die Struktur der Schulgemeinschaft: Über 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben eine Migrationsgeschichte, insgesamt lernen Kinder aus mehr als 40 Nationen unter dem Dach der Grundschule gemeinsam.
Gerade in diesem extrem vielfältigen Umfeld greift das Konzept perfekt. Die Kinder lernen die deutsche Sprache nicht isoliert am Schreibtisch, sondern ganz natürlich im aktiven Miteinander – beim gemeinsamen Pflanzen, Ernten, Kochen, Forschen und kreativen Gestalten.
Kultusministerin Anna Stolz übergibt den Preis
Kultusministerin Anna Stolz würdigte die herausragende Arbeit der Schweinfurter Pädagogen im Rahmen eines großen Bildungskongresses in der Landeshauptstadt. Für das gesamte Kollegium ist die Auszeichnung eine enorme Wertschätzung für die tägliche, oft herausfordernde Arbeit.
Rektorin Sabrina Neckov betonte, dass dieser Erfolg ein echtes Gemeinschaftswerk sei: „Dieser Preis gehört unserer gesamten Schulfamilie: unseren Kindern, unserem Team, unseren Familien, unseren Ehrenamtlichen und allen Menschen, die jeden Tag daran glauben, dass Schule mehr sein kann.“
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!