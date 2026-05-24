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Gold und Bronze in Heilbronn: Medaillenregen für das Videnin Dojo Schweinfurt beim WKU-Turnier

24. Mai 2026Letztes Update 24. Mai 2026
Gold und Bronze in Heilbronn: Medaillenregen für das Videnin Dojo Schweinfurt beim WKU-Turnier
Foto: Andrea Schmidt
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SCHWEINFURT / HEILBRONN – Ein rundum erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Kampfsportlern des Schweinfurter Videnin Dojos. Bei dem hochkarätig besetzten Kickboxturnier des Weltverbandes WKU (World Kickboxing and Karate Union) in Heilbronn schickte die Schweinfurter Talentschmiede zwei Athleten ins Rennen – und beide belohnten sich für ihren harten Trainingseinsatz mit einem Platz auf dem Podium.

Gekämpft wurde in der anspruchsvollen Disziplin K-1, die für ihre dynamischen Kombinationen aus Kickboxen und Knie-Techniken bekannt ist und den Sportlern ein Höchstmaß an Kondition und technischem Geschick abverlangt.

Souveräner Turniersieg: Christoph Würfel holt Gold

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Für das absolute Highlight aus Schweinfurter Sicht sorgte der Nachwuchskämpfer Christoph Würfel. Der 16-Jährige ging in der hart umkämpften Jugendklasse bis 85 Kilogramm an den Start. Von Beginn des Turniers an ließ Würfel keinen Zweifel an seinen Titelambitionen aufkommen: Mit einer technisch sauberen und taktisch klugen Leistung dominierte er seine Kontrahenten im Ring und sicherte sich am Ende völlig verdient und souverän den 1. Platz.

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Starke Leistung im Herrenbereich: Alex Videnin erkämpft Platz 3

Auch bei den Erwachsenen gab es Grund zum Jubeln. Der 24-jährige Alex Videnin stellte sich der starken Konkurrenz in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. In packenden und intensiven Duellen bewies er großen Kampfgeist und ein hohes technisches Niveau. Am Ende des Turniers belohnte er sich mit einem respektablen 3. Platz und holte damit die Bronzemedaille nach Schweinfurt.

Die exzellenten Platzierungen in Heilbronn spiegeln die kontinuierliche und erfolgreiche Trainingsarbeit im Videnin Dojo Schweinfurt wider und setzen ein Ausrufezeichen in der regionalen Kampfsportszene.

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