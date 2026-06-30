Gold und zwei deutsche Rekorde: Thomas Walz holt den Europameistertitel nach Schweinfurt

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WAREGEM/SCHWEINFURT – Bei sommerlichen Temperaturen im belgischen Waregem hat sich Thomas Walz vom AC 82 Schweinfurt den Titel bei der Europameisterschaft der Masters im Gewichtheben gesichert. Er trat in der Altersklasse M65 und der Gewichtsklasse bis 94 Kilogramm an. Neben der Goldmedaille brachte der Schweinfurter auch zwei neue deutsche Rekorde mit nach Hause.

Bereits in der ersten Teildisziplin legte Walz den Grundstein für seinen Erfolg. Im Reißen brachte er drei gültige Versuche in die Wertung ein und bewältigte nacheinander 70, 73 und schließlich 75 Kilogramm. Mit der Last von 75 Kilogramm verbesserte er zudem seinen eigenen deutschen Rekord in dieser Alters- und Gewichtsklasse um zwei Kilogramm. Damit verschaffte er sich eine gute Ausgangsposition für das anschließende Stoßen.

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Auch in der zweiten Disziplin zeigte sich der Schweinfurter nervenstark. Nach einem erfolgreichen Einstieg mit 95 Kilogramm steigerte er im zweiten Durchgang auf 100 Kilogramm. Obwohl der dritte Versuch an der Last von 105 Kilogramm scheiterte, änderte dies nichts mehr am Gesamtergebnis.

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Mit einer Zweikampfleistung von insgesamt 175 Kilogramm sicherte sich Thomas Walz die Goldmedaille. Dieser Wert bedeutete gleichzeitig die zweite nationale Bestmarke des Tages, da er seinen bisherigen Zweikampfrekord von 173 Kilogramm um zwei Zähler überbot. Am Ende trennten ihn deutliche 17 Kilogramm Vorsprung vom zweitplatzierten Briten Zdzislaw Bernard Trybull (158 Kilogramm), sodass der letzte Fehlversuch ohne Auswirkungen auf den Titelgewinn blieb.