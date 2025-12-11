Goldbach: Einbruch in Hotel – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter gewaltsam in ein Hotel eingedrungen und entkam mit Diebesgut. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 21:00 Uhr am Dienstagabend und 05:45 Uhr am Mittwochmorgen, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Hotelbetrieb in der Aschaffenburger Straße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Rezeption im Fokus des Täters. Ein Smartphone und Wechselgeld im dreistelligen Euro Bereich ist entwendet worden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht beziffert. Der Einbrecher entkam unerkannt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auch auf Zeugenhinweise.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.