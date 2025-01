Goldene Zeiten? Ferrero Rocher gleich vor Ort „verputzt“

EUERBACH – AM ZAUSER 1. Am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr wurden in einem Einkaufsmarkt zwei Kunden beim Ladendiebstahl ertappt. Ein anderer Kunde beobachtete, wie die beiden Personen eine Packung Ferrero Rocher aus dem Regal nahmen, diese öffneten und einen Teil des Inhalts vor Ort verzehrten.

Das Marktpersonal wurde auf den Vorfall aufmerksam gemacht und stellte fest, dass die angebrochene Packung mit acht fehlenden Kugeln wieder ins Regal gestellt worden war. Die betroffene Packung im Wert von 4,39 Euro konnte aufgrund der Beschädigung nicht mehr verkauft werden und wurde aus dem Sortiment entfernt.

Die beiden Täter, die nach der Kasse gestellt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten wurden, erwartet nun eine Anzeige wegen gemeinsamen Ladendiebstahls.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet für alle ungeklärten Fälle um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 09721/202-0.