Goldmünzen weg – Callcenterbetrug funktioniert immer und immer wieder
WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein 70-jähriger Rentner ist am Donnerstagnachmittag Opfer von Telefonbetrügern geworden, die ihm mit der Masche eines angeblich von seiner Nichte verursachten tödlichen Verkehrsunfalls Goldmünzen abluchsten. Der Senior wurde dazu gebracht, die Münzen in einer beigen Stofftasche an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Der Beuteschaden liegt im fünfstelligen Bereich und die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt wegen des Betrugs.
Die Täter kontaktierten den 70-jährigen Deutschen telefonisch und forderten die Übergabe von Geld, um eine vermeintliche Haftstrafe der Nichte abzuwenden. Die Übergabe erfolgte am Nachmittag zwischen 17:30 Uhr und 17:40 Uhr auf einem Parkplatz am Peterplatz.
Der Abholer wird wie folgt beschrieben:
- Circa 50 Jahre alt
- Etwa 180 cm groß
- Schlanke Figur
- Blonde, kurze Haare
- Trug eine dunkle Brille
- War bekleidet mit einer grauen Hose und einer blauen Blouson-Jacke
- Hatte eine schwarze Umhängetasche dabei
- Telefonierte während der Übergabe mit einem Mobiltelefon
Wer den Abholer möglicherweise beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise, auch zu einem möglichen Fluchtfahrzeug, geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.
