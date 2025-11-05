Auto IU

Gottesdienst zu den Novemberpogromen

SCHWEINFURT – Das Evangelisch-Lutherische Dekanat Schweinfurt lädt anlässlich des Jahrestages der sogenannten Novemberpogrome zu einem Gedenkgottesdienst ein. Dieser findet am 9. November um 19:00 Uhr in der St. Johannis Kirche Schweinfurt statt.

Gerade in Zeiten zunehmenden Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit wird die Erinnerung an diesen schrecklichen Teil der deutschen Geschichte und das Eintreten dafür, dass sich Ähnliches niemals wiederholt, als besonders wichtig erachtet.

  • Die Predigt hält Pfarrer Dr. Oliver Gußmann, Theologischer Referent bei „Begegnung Christen und Juden Bayern e.V.“.
  • Durch die Liturgie führt Dekan Oliver Bruckmann.
  • Die musikalische Gestaltung übernimmt Rahel Toh am Klavier.

Weitere Informationen sind unter www.schweinfurt-evangelisch.de verfügbar.

