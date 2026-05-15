Grabsteinprüfung in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Von Montag, 18. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, findet auf dem Parkfriedhof sowie den verschiedenen Stadtteilfriedhöfen die alljährliche Kontrolle der Grabmal-Standsicherheit statt. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Sicherheit der Friedhofsbesucher zu gewährleisten.
Die Überprüfung erfolgt durch geschultes Personal unter Einsatz eines speziellen Prüfgeräts. Dabei wird ein definierter Druck auf den Grabstein ausgeübt. Die Standsicherheit gilt offiziell als nachgewiesen, wenn das Denkmal unter dieser Prüflast stabil bleibt und keinerlei Bewegungen zeigt.
Vorgehensweise bei Mängeln
Sollte ein Grabstein den Anforderungen nicht entsprechen und Anzeichen von Instabilität aufweisen, wird dieser unmittelbar mit einem entsprechenden Warnhinweis versehen. In der Folge werden die jeweiligen Nutzungsberechtigten schriftlich über den Mangel informiert.
Für die fachgerechte Instandsetzung und Wiederherstellung der Sicherheit wird den Verantwortlichen eine angemessene Frist gesetzt.
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