Grafenrheinfeld: CSU stellt Gemeinderats- und Kreistagskandidaten im Pfarrheim vor
GRAFENRHEINFELD – Im örtlichen Pfarrheim hat die CSU Grafenrheinfeld ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehende Gemeinderatswahl präsentiert und damit ihr personelles Angebot für die kommenden Jahre vorgestellt. Vor zahlreichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern anderer Fraktionen unterstrich die Versammlung die angestrebte Vielfalt aus unterschiedlichen Berufs- und Altersgruppen. Besonders gewürdigt wurde dabei das respektvolle Miteinander im Gemeinderat, das durch die Anwesenheit politischer Mitbewerber einmal mehr verdeutlicht wurde.
Bürgermeister Christian Keller nutzte den Abend, um sich persönlich vorzustellen und für seine erneute Kandidatur zu werben. Er betonte die Bedeutung der fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit, durch die in der Vergangenheit wichtige Projekte für die Gemeinde realisiert werden konnten. Diesen zielorientierten und gemeinschaftlichen Weg möchte Keller fortsetzen, um Grafenrheinfeld auch künftig zukunftssicher zu gestalten. Unterstützung erhielt er dabei durch Grußworte der Landratskandidatin Gabriele Jakob sowie der Landtagsabgeordneten Martina Gießübel.
Inhaltlich fokussierte sich die CSU auf zentrale Vorhaben für die nächste Wahlperiode. Im Mittelpunkt stehen die Umsetzung des geplanten Fachärztezentrums und der Tagespflege sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Generationen. Zudem erklärten die Kandidatinnen und Kandidaten, sich verstärkt für den Zusammenhalt in der Gemeinde, die Förderung der Vereinsarbeit und der Jugend sowie für den Ausbau einer leistungsfähigen Infrastruktur einsetzen zu wollen. Die Mischung aus erfahrenen Kräften und engagierten Neulingen soll dabei garantieren, dass die Belange der Bürger kompetent im Rathaus vertreten werden.
