Grafenrheinfeld: Neue Umkleideschnecken am Naturbadesee installiert
GRAFENRHEINFELD – Die Gemeinde Grafenrheinfeld hat ihr Angebot am Naturbadesee weiter ausgebaut. Durch Unterstützung aus dem Regionalbudget der Mainbogengemeinden wurden zwei neue, robuste Umkleideanlagen aus Beton aufgestellt, die den Badegästen ab sofort zur Verfügung stehen.
Mehr Komfort für Badegäste
Die neuen „Umkleideschnecken“ befinden sich an strategisch günstigen Standorten: Eine Anlage wurde direkt am Eingangsbereich platziert, die zweite ergänzt das Angebot im linken Teil der Liegewiese. Mit dieser Maßnahme bietet die Gemeinde den Besuchern nun eine bequeme und wetterunabhängige Möglichkeit, sich unmittelbar am See umzuziehen.
Robustes Design und fachgerechte Umsetzung
Die Wahl fiel auf Umkleideschnecken aus massivem Beton, da dieses Material besonders langlebig und witterungsbeständig ist. Die Anlage ist somit für eine langjährige Nutzung konzipiert und soll den Naturbadesee dauerhaft aufwerten.
Für die praktische Umsetzung zeichnete der gemeindliche Bauhof verantwortlich. Marcel Müller und Sebastian Rudolph übernahmen die fachgerechte Aufstellung sowie die sichere Verankerung der massiven Betonkonstruktionen im Gelände. Das Projekt wurde durch Mittel aus dem Regionalbudget der Mainbogengemeinden finanziert.
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