Grafenrheinfeld und die Gasversorgung Unterfranken GmbH setzen Partnerschaft fort
GRAFENRHEINFELD – Die Gemeinde Grafenrheinfeld und die Gasversorgung Unterfranken GmbH (gasuf) setzen ihre Partnerschaft fort. Bürgermeister Christian Keller und gasuf-Geschäftsführer Thomas Merker unterzeichneten am 27. Oktober 2025 den neuen Gaskonzessionsvertrag, der die Gasversorgung für die kommenden 20 Jahre sichert.
Der neue Vertrag beginnt am 26. Oktober 2026 und läuft bis zum 25. Oktober 2046.
Beide Seiten betonten anlässlich der Unterzeichnung die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. gasuf-Geschäftsführer Thomas Merker hob die Bedeutung regionaler Partnerschaften für eine stabile Energieversorgung hervor, während Bürgermeister Keller die Verlässlichkeit der gasuf als Energieversorger hervorhob.
