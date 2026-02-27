Auto IU

Grafenrheinfelder Schulkinder erkunden den Wald

27. Februar 2026Letztes Update 27. Februar 2026
    Foto: Frau Weisensee
    Foto: Frau Weisensee
    Foto: Frau Weisensee
    Foto: Frau Weisensee
    GRAFENRHEINFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Klasse 3B der Theresia-Gerhardinger-Grundschule hat unter der Leitung ihrer Lehrerin Frau Weisensee den heimischen Gemeindewald erkundet und dabei spannende Einblicke in die Natur gewonnen. Begleitet von Bürgermeister Christian Keller und Forstwirt Marcel Müller lernten die Schülerinnen und Schüler, die Spuren einheimischer Wildtiere zu lesen und die Besonderheiten ihres Lebensraums zu verstehen.

    Als ausgewiesener Kenner des Reviers und erfahrener Jäger konnte Marcel Müller den Kindern anschaulich vermitteln, woran man die Anwesenheit von Wildschweinen, Rehen oder Bibern erkennt. Die Schüler zeigten sich fasziniert von den Entdeckungen direkt vor ihrer Haustür und lernten zudem viel über die verschiedenen Pflanzenarten des Waldes.

    Bürgermeister Christian Keller betonte die Bedeutung solcher Exkursionen, da Grafenrheinfeld über wertvolle naturnahe Bereiche mit Seen und Bächen verfüge. Es sei ein großes Glück, wenn Kinder ihre eigene Heimat so unmittelbar entdecken und schätzen lernen könnten.

    Dieser praxisnahe Naturunterricht stieß bei allen Beteiligten auf große Begeisterung. Durch die Kombination aus Fachwissen und direktem Erleben im Freien wird dieser Tag im Gemeindewald den Kindern sicher noch lange als besonderes Lernerlebnis in Erinnerung bleiben.

