Graffiti am Trimm-dich-Pfad Volkach: Stadt sucht Zeugen und setzt Belohnung aus

VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Unbekannte haben zahlreiche Schilder und Informationstafeln am Volkacher Trimm-dich-Pfad mit Graffiti besprüht und mutwillig beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Stadt Volkach hat die Sachbeschädigung bei der Polizei angezeigt. Nach Angaben von Bürgermeister Heiko Bäuerlein muss der entstandene Schaden letztlich von der Allgemeinheit getragen werden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Stadt Volkach oder der Polizei zu melden.

Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, setzt Bürgermeister Heiko Bäuerlein privat eine Belohnung von 100 Euro aus.

„Es ist wirklich schade, wenn unser gemeinsames Eigentum und ein beliebter Ort für Sport, Erholung und Natur auf diese Weise beschädigt werden. Helfen wir gemeinsam mit, dass unser Trimm-dich-Pfad wieder so bleibt, wie wir ihn alle schätzen“, so der Bürgermeister.