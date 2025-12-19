Graffiti für das Jugendhaus Volkach – Junge Leute als Impulsgeber für zeitgenössische Kunst
VOLKACH – Die Stadt Volkach hat das örtliche Jugendhaus durch ein neues Kunstwerk aufgewertet. Die international renommierte Künstlerin Christine Dumbsky gestaltete ein Graffiti, das moderne Zeitgeist-Themen aufgreift und unter direkter Einbeziehung der Jugendlichen vor Ort entstanden ist.
Kunst als Ausdruck von Offenheit
Das Werk im Jugendhaus steht symbolisch für Offenheit und die Bedeutung der jungen Generation. Die Jugendlichen konnten ihre eigenen Ideen in den Entstehungsprozess einbringen, was das Graffiti zu einem authentischen Abbild ihrer Lebenswelt macht. Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein zeigte sich beeindruckt von dem Ergebnis und hob die Bedeutung junger Menschen als wichtige Impulsgeber für die zeitgenössische Gestaltung im öffentlichen Raum hervor.
Internationales Profil der Künstlerin
Christine Dumbsky ist eine künstlerische Größe mit internationalem Renommee und einem Eintrag in der Deutschen Nationalbibliothek. Ihr Spektrum reicht von prägnanten Frauenbildern bis hin zur Custom-Art auf unterschiedlichsten Oberflächen wie Motorradteilen, Helmen oder Wärmepumpen. Ein besonderes Merkmal ihrer Arbeit ist die Nutzung der Airbrush-Technik sowie ein spezielles Verfahren im Fahrzeugdesign, das eine rückstandsfreie Entfernung der Kunstwerke ermöglicht.
Künstlerisch ist Dumbsky eng mit dem Masurrealismus verbunden und pflegt einen intensiven Austausch mit dem Begründer dieser Bewegung. Zudem verbindet sie eine langjährige Kooperation mit dem US-Fotografen Elliott Landy, der für seine Aufnahmen von Musiklegenden wie Bob Dylan oder Janis Joplin bekannt wurde. Das neue Graffiti in Volkach macht diesen hohen künstlerischen Anspruch nun auch für die lokale Jugend direkt erlebbar.
