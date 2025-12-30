Graffiti gesprüht und Widerstand geleistet – Polizei nimmt 21-Jährigen in Gewahrsam

WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein 21-Jähriger steht im Verdacht am späten Samstagabend die Toilette in einer Weinstube mit Graffiti beschmiert zu haben. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Würzburger Polizei leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Nachdem der Polizei Würzburg-Stadt am Samstag, gegen 21:30 Uhr, eine Sachbeschädigung in der Toilette einer Weinstube an der Juliuspromenade mitgeteilt wurde, konnte im Rahmen der Fahndung schnell ein Tatverdächtiger ausgemacht werden.

Der 21-jährige Deutsche steht im Verdacht die Toilettenwände mit Graffiti beschmiert und dadurch einen Sachschaden von circa 2.500 Euro verursacht zu haben.

Als die Polizei eine Gruppe von circa 10 Personen am Barbarossaplatz kontrollieren wollte, versuchte sich der Tatverdächtige zunächst unbemerkt zu entfernen.

Nachdem er deshalb festgehalten wurde, leistete er Widerstand und musste gefesselt werden. Außerdem beleidigte er die Beamten vor Ort.

Der 21-Jährige trug einen Farbstift und eine Spraydose bei sich, die zu den Schmierereien in der Toilette passten. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Beweismittel sichergestellt, die den Tatverdacht untermauerten.

Der, mit über 1,6 Promille, erheblich alkoholisierte Mann beleidigte auch auf der Fahrt zur Dienststelle die Polizisten und zeigte weiterhin aggressives Verhalten.

Er musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen und es erwarten ihn mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.