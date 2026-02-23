Graffiti-„Künstler“ und eine Unfallflucht im Raum Bad Kissingen

BURKARDROTH, LKR. BAD KISSINGEN. Das Haltestellenhäuschen entlang der B 286 wurde durch bislang unbekannte Täter mit diversen Graffitis beschmiert. Die Tatzeit konnte auf die zurückliegende Woche eingegrenzt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

BAD KISSINGEN / STADTGEBIET. In der Schönbornstraße wurde in der Zeit von Mittwoch, 16:00 Uhr, bis Samstag, 14:30 Uhr, ein geparkter schwarzer Audi A3 angefahren und beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der Frontstoßstange in Höhe von circa 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/149-0 entgegen.

