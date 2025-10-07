Graffiti-Schmierereien an Vereinsheim – Polizei bittet um Hinweise

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Am vergangenen Freitag wurden mehrere Graffiti-Schmierereien am Dart-Club in der Lengfurter Straße festgestellt.

Unbekannte haben dort die Wände mit unzähligen Schriftzügen in goldener Farbe beschmiert. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit noch nicht eingegrenzt werden.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf den oder die Verursacher unter der Tel.: 09391-98410.