Graffiti-Serie in Zeil am Main

ZEIL AM MAIN – Zwischen dem 25.10. und 29.10. kam es in Zeil am Main zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Betroffen waren insbesondere Stromverteilerkästen, die mit roter und schwarzer Farbe besprüht wurden. Die Polizeiinspektion Haßfurt vermutet aufgrund der gewählten Farben einen Bezug zu den Vereinsfarben des 1. FC Nürnberg.

Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch nicht genau beziffert, wird jedoch vermutlich im vierstelligen Bereich liegen. Hinweise auf die Täter sind bislang nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet daher die Bevölkerung unter der Telefonnummer 09521/927-0 um sachdienliche Hinweise.

Zusätzlich hat die Stadt Zeil am Main eine Belohnung von 250 Euro für Informationen ausgelobt, die zur Ergreifung des oder der Täter führen. Die Belohnung wird gemäß §§657 ff. BGB und unter Ausschluss des Rechtsweges gewährt.