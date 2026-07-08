Graffiti-Workshop macht Bahnunterführung zum Kunstwerk

BAD KISSINGEN – Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren können in den Sommerferien die Bahnunterführung am Geh- und Radweg zwischen Bad Kissingen und Arnshausen kreativ gestalten. Das Referat Jugend, Familie und Soziales der Stadt Bad Kissingen veranstaltet gemeinsam mit dem Verein ART97688 und Graffiti-Künstler Martin Schacher einen mehrtägigen Graffiti-Workshop.

Aus einer grauen Unterführung soll dabei ein farbenfrohes Kunstwerk entstehen. Die Teilnehmenden entwickeln unter professioneller Anleitung ein gemeinsames Gestaltungskonzept und setzen dieses anschließend selbst an der Wand um. Neben praktischen Übungen vermittelt der Workshop auch Wissen über Geschichte, Techniken und den verantwortungsvollen Umgang mit der Graffiti-Kunst.

Der Workshop startet am Sonntag, 19. Juli, von 9 bis 15 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum (JuKuZ) der Stadt Bad Kissingen. Dort werden Ideen gesammelt, Entwürfe erarbeitet und das Gesamtkonzept für die Gestaltung der Unterführung entwickelt.

Das könnte Dich auch interessieren: Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Die praktische Umsetzung erfolgt anschließend am 1. und 2. August, jeweils von 9 bis 18 Uhr, direkt an der Bahnunterführung zwischen Bad Kissingen und Arnshausen.

Die Teilnahme kostet 40 Euro pro Person für alle Workshop-Tage. Getränke und Verpflegung müssen selbst mitgebracht werden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Anmeldungen sind telefonisch unter 0971/807-4300 oder per E-Mail an jugfamsoz@stadt.badkissingen.de möglich.