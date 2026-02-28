Auto IU

Graffitisprayer verunstaltet Hausfassade

28. Februar 2026Letztes Update 28. Februar 2026
Symbolbild: 2fly4
HAMMELBURG IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – In der Zeit zwischen Mittwochapend, 18:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte die Fassade eines dortigen Anwesens und verursachte dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Hammelburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Jeder Hinweis kann dazu beitragen, den Verursacher zu identifizieren und für den entstandenen Schaden haftbar zu machen.

Sachdienliche Informationen nimmst du bitte unter der Telefonnummer 09732/906-0 entgegen.

