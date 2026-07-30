Granatenfund in der Saale – Finder verständigt Polizei vorbildlich

GRÄFENDORF, OT SCHONDERFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Ein Badegast hat am Mittwochnachmittag in der Saale einen vermeintlichen alten Gegenstand gefunden und nach dem Erkennen einer möglichen Granate richtig reagiert. Der Kampfmittelräumdienst wurde eingeschaltet.

Der Mann hielt sich gegen 16.00 Uhr im Bereich der Saalebrücke auf, als er im Wasser einen Gegenstand entdeckte, den er zunächst für eine alte Flasche hielt. Nachdem er erkannte, dass es sich offenbar um eine Granate oder einen ähnlichen gefährlichen Gegenstand handeln könnte, legte er diesen vorsichtig ab und verständigte die Polizei.

Nach der Begutachtung durch die Einsatzkräfte wurde der Kampfmittelräumdienst hinzugezogen. Die Experten identifizierten den Fund als Granate aus dem Ersten Weltkrieg und nahmen diese zur fachgerechten Entschärfung beziehungsweise Unschädlichmachung an sich.

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Die Polizei Gemünden lobt ausdrücklich das umsichtige Verhalten des Finders. Bei Fundmunition gilt grundsätzlich: Gegenstände nicht berühren, Abstand halten und umgehend die Polizei über den Notruf 110 verständigen.

Wird ein verdächtiger Gegenstand bereits aufgehoben, sollte er vorsichtig wieder abgelegt und keinesfalls geworfen werden. Erschütterungen sowie Arbeiten im Umfeld der Fundstelle sind unbedingt zu vermeiden. Die Polizei verständigt anschließend den zuständigen Kampfmittelräumdienst und sorgt für die weiteren Maßnahmen.