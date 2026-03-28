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Granatfund auf Acker in Prosselsheim: Kontrollierte Sprengung durchgeführt

28. März 2026Letztes Update 28. März 2026
Granatfund auf Acker in Prosselsheim: Kontrollierte Sprengung durchgeführt
Symbolfoto: 2fly4
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PROSSELSHEIM / ORTSTEIL SELIGENSTADT / LANDKREIS WÜRZBURG – Bei landwirtschaftlichen Arbeiten ist am Donnerstagmittag auf einem Acker eine deutsche Streugranate aus Beständen der Wehrmacht entdeckt worden. Um eine Gefährdung auszuschließen, leiteten die Einsatzkräfte weiträumige Absperrmaßnahmen ein, bevor Spezialisten den Fund am Nachmittag kontrolliert sprengten.

Gegen 12:55 Uhr wurde der gefährliche Fund gemeldet. Ein Team von Kampfmittelexperten rückte an und entschied sich für eine Sprengung vor Ort. Diese erfolgte erfolgreich in einem Bereich etwa 250 Meter neben der Staatsstraße 2260. Laut Polizeibericht wurden hierbei weder Personen verletzt noch umliegende Gebäude beschädigt.

Absicherung und Durchführung

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Während des Einsatzes arbeiteten verschiedene Kräfte Hand in Hand, um die Sicherheit im betroffenen Gebiet zu gewährleisten:

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  • Absperrmaßnahmen: Mitarbeiter der KWS Saat SE unterstützten die eingesetzte Polizeistreife dabei, die öffentlich zugänglichen Flurwege rund um den Fundort abzusperren.

  • Sprengung: Die kontrollierte Vernichtung der Granate verlief planmäßig und ohne Komplikationen.

Nach Abschluss der Sprengarbeiten und der anschließenden Kontrolle des Geländes konnten die Absperrungen am späten Nachmittag wieder aufgehoben werden.

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