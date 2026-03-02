Auto IU

Grauer VW Golf flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Grauer VW Golf flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

EUERBACH IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Mittwochnachmittag hat sich ein 23-jähriger Fahrer eines grauen VW Golf einer Polizeikontrolle auf der A7 entzogen und eine gefährliche Flucht durch mehrere Ortschaften verursacht. Nach einer rasanten Fahrt und einer anschließenden Flucht zu Fuß konnten Beamte der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck den jungen Mann schließlich vorläufig festnehmen.

Die Verfolgungsjagd begann gegen 16:40 Uhr auf Höhe Bad Brückenau, als der Fahrer die Anhaltezeichen ignorierte und mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. An der Anschlussstelle Wasserlosen verließ das Fahrzeug die Autobahn und raste durch angrenzende Orte. In Obbach kam es dabei zu einer besonders brenzligen Situation: Ein 62-jähriger Passant musste im Dorfgraben zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, blieb glücklicherweise jedoch unverletzt.

Stefan Labus Gesundheitsversorgung
Johanniter Hausnotruf testen

In einer Gasse nahe der evangelischen Kirche stellte der Fahrer seinen Wagen schließlich ab und versuchte, zu Fuß zu entkommen, was jedoch misslang. Der 23-jährige Deutsche muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Polizei Schweinfurt bittet Zeugen sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Golf-Fahrers gefährdet wurden, sich zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

The Legend Anniversary – KAI und Tim Mälzer feiern 15 Jahre Kooperation mit dem limitierten und prämierten Tanto-Jubiläumsmesser

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026

Mehr

Schwerer Unfall mit drei Pkw zwischen Wollbach und Premich

Schwerer Unfall mit drei Pkw zwischen Wollbach und Premich

2. März 2026
Schlägerei vor Diskothek in der Bauerngasse

Schlägerei vor Diskothek in der Bauerngasse

2. März 2026
Tourist-Information Schweinfurt 360° wirbt für die Tourismussaison 2026

Tourist-Information Schweinfurt 360° wirbt für die Tourismussaison 2026

2. März 2026
Der März ist der Monat der Darmkrebsvorsorge

Der März ist der Monat der Darmkrebsvorsorge

2. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)