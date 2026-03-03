Grauer VW Golf flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei
EUERBACH IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Mittwochnachmittag hat sich ein 23-jähriger Fahrer eines grauen VW Golf einer Polizeikontrolle auf der A7 entzogen und eine gefährliche Flucht durch mehrere Ortschaften verursacht. Nach einer rasanten Fahrt und einer anschließenden Flucht zu Fuß konnten Beamte der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck den jungen Mann schließlich vorläufig festnehmen.
Die Verfolgungsjagd begann gegen 16:40 Uhr auf Höhe Bad Brückenau, als der Fahrer die Anhaltezeichen ignorierte und mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. An der Anschlussstelle Wasserlosen verließ das Fahrzeug die Autobahn und raste durch angrenzende Orte. In Obbach kam es dabei zu einer besonders brenzligen Situation: Ein 62-jähriger Passant musste im Dorfgraben zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, blieb glücklicherweise jedoch unverletzt.
In einer Gasse nahe der evangelischen Kirche stellte der Fahrer seinen Wagen schließlich ab und versuchte, zu Fuß zu entkommen, was jedoch misslang. Der 23-jährige Deutsche muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Polizei Schweinfurt bittet Zeugen sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Golf-Fahrers gefährdet wurden, sich zu melden.
