Grenzmarkierung in Nordheim vor der Rhön beschädigt

2. März 2026
Grenzmarkierung in Nordheim vor der Rhön beschädigt
Symbolfoto: 2fly4
NORDHEIM VOR DER RHÖN IM LANDKREIS RHOEN-GRABFELD – In der Oberen Goldlauterstraße wurde die Grenzmarkierung eines Anwesens durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und dabei beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 300 Euro.

Der Verursacher des Schadens entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen oder den Vorfall zu melden. Die Polizeiinspektion Mellrichstadt hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug oder den Fahrer geben können.

Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 09776/806-0 entgegengenommen.

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026

