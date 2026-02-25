Grettstadt: Spielplatz Höhenstraße als Herzensprojekt eingereicht
GRETTSTADT – Die CSU-Gemeinderatsliste Grettstadt hat den Spielplatz an der Höhenstraße für das Antenne Bayern Herzensprojekt 2026 nominiert, um die in die Jahre gekommene Anlage umfassend aufzuwerten. Ziel der Bewerbung ist es, den zentralen Familientreffpunkt durch gezielte Neuerungen zukunftsfähig zu gestalten und die Lebensqualität vor Ort zu steigern.
Konkret geplant sind die Installation einer neuen Drahtseilbahn als zusätzliches Bewegungsangebot sowie die Anbringung eines hochwertigen Sonnenschutzes über dem Sandkasten.
Damit soll insbesondere in den heißen Sommermonaten ein sicheres und angenehmes Spielumfeld für die Kinder geschaffen werden.
Die Gemeinde Grettstadt stellt bereits eigene Haushaltsmittel für die Verbesserung ihrer Spielplätze bereit, doch die Unterstützung durch das Herzensprojekt könnte zusätzliche Impulse für den Standort setzen.
CSU-Ortsvorsitzender Christian Störcher sieht in dem Vorhaben eine wichtige Investition in das Miteinander und die Gemeinschaft der Gemeinde.
Durch die geplanten Maßnahmen soll ein moderner und lebendiger Begegnungsort entstehen, der Bewegung und eine unbeschwerte Kindheit in Grettstadt nachhaltig fördert.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!