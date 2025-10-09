Grober Unfug hätte schwerwiegende Folgen haben können
FRICKENHAUSEN AM MAIN – Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen kurz vor 6:00 Uhr im unübersichtlichen Kurvenbereich der Staatsstraße 2270 zwischen Frickenhausen und Segnitz Absperrmaterial und Straßenschilder einer Baufirma entwendet, um damit groben Unfug anzustellen.
Mehrere Absperrschranken wurden auf die Fahrbahn gestellt, wobei die reflektierende Warnfolie zur Fahrbahn abgewandt war und keine Warnleuchten in Betrieb waren. Nur dank aufmerksamer Autofahrer, die die Blockade erkannten und die Polizei verständigten, konnte ein schwerer Unfall verhindert werden.
Die Polizei Ochsenfurt beseitigte die Blockade umgehend und hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass mindestens zwei Personen an der Straftat beteiligt waren.
