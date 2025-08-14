Grobes Fehlverhalten beim Überholen – Polizei ermittelt Verantwortlichen – Führerschein beschlagnahmt

SAAL A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Dienstagmorgen kam es auf der B 279 zu einem Überholvorgang, mit dem der Fahrer nicht nur andere in Gefahr brachte, sondern auch einen Schaden verursachte. Die Bad Neustädter Polizei hat den Mann ermittelt und ein Verfahren eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem 42-Jährigen sofort der Führerschein abgenommen.

Am Dienstag gegen 08:10 Uhr, fuhren mehrere Fahrzeuge auf der B 279 von Wülfershausen a. d. Saale in Richtung Saal a.d. Salle. Ein Traktor führte die Kolonne an, gefolgt von einem Skoda und einem Lkw. Trotz herannahendem Gegenverkehr scherte der Lkw aus und setzte zum Überholen der beiden Fahrzeuge an. Während sich der Überholvorgang immer weiter in die Länge zog, wurde durch den herannahenden Gegenverkehr ein Zusammenstoß immer wahrscheinlicher. Der Lkw-Fahrer brach sein Manöver ab und scherte schließlich wieder rechts ein. Hierbei touchierte er den fahrenden Skoda und beschädigte diesen. Während die 33-jährige Autofahrerin ihren Warnblinker einschaltete und anhielt, flüchtete der Fahrer des Lkw.

Die alarmierten Beamten der Bad Neustädter Polizei waren schnell vor Ort und befragten die Geschädigte sowie weitere Zeugen. Schnell war klar, dass durch das rücksichtlose Verhalten des Lkw-Fahrers der Anfangsverdacht einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eine Unfallflucht vorliegen. Die Beamten haben daraufhin unmittelbar Ermittlungen zum Tatfahrzeug und dem Fahrer aufgenommen. Als Tatverdächtigen identifizierten sie einen 42-jährigen Kraftfahrer. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Fahrerlaubnis des Mannes sichergestellt. Somit darf dieser mit sofortiger Wirkung keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen. Weiter wird sich dieser noch in einem Strafverfahren zu verantworten haben.