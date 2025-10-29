Größere Menge Elektrokabel entwendet – Zeugen gesucht

OBERSTREU, OT MITTELSTREU, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Dienstag wurden von einem Grundstück rund 150 kg Elektrokabel entwendet. Ob ein in der Nachbarschaft festgestellter Kastenwagen mit der Tat im Zusammenhang steht, wird geprüft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Mellrichstädter Polizei zu melden.

Der Diebstahl auf dem Grundstück im „Streublick“ ereignete sich dem Sachstand nach am Dienstag, zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr. Die unbekannten Täter entwendeten aus mehreren Kisten auf der Gebäuderückseite rund 150 kg Kabel und flüchteten im Anschluss.

Im Zuge der ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort wurde festgestellt, dass im Tatzeitraum auf einem angrenzenden Grundstück eine männliche Person Elektroschrott bei einem Nachbarn gesammelt hat. Der Unbekannte war mit einem Kastenwagen mit Kölner Zulassung unterwegs. Ob dies mit der Tat möglicherweise im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter Tel. 09776/806-0 entgegen.