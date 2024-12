Groß angelegter Polizeieinsatz – Drogenhandel im Fokus – Ein Tatverdächtiger festgenommen

WÜRZBURG – INNENSTADT. Am Mittwochabend führte die Würzburger Polizei mit Unterstützung des Unterstützungskommandos der Bereitschaftspolizei eine konzertierte Aktion gegen Rauschgiftkriminalität im öffentlichen Raum durch. Der Schwerpunkt lag auf der Theater– und Oberthürstraße sowie dem Barbarossaplatz, um Betäubungsmitteldelikte zu bekämpfen und Erkenntnisse zu gewinnen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt, Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht sowie ein Tatverdächtiger festgenommen. Die Aktion knüpfte an eine ähnliche Maßnahme im März 2023 an, bei der bereits Hinweise auf Drogenhandel in der Oberthürstraße festgestellt wurden.

Die Polizei ging konsequent den Hinweisen der Anwohner und Gewerbetreibenden nach und verdichtete die Ermittlungen, nachdem wiederholt kleinere Mengen Rauschgift, vor allem Cannabis, bei Kontrollen aufgefunden worden waren. Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Würzburg mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl gegen einen 34-jährigen Haupttatverdächtigen.

Gegen 19:00 Uhr erfolgte der Zugriff: Rund 30 Personen wurden kontrolliert, und der 34-Jährige wurde wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln festgenommen. Insgesamt durchsuchten die Beamten sechs Wohnungen und Geschäftsräume, wobei Kleinmengen Cannabis sichergestellt wurden.

Während des Einsatzes war die Theaterstraße gesperrt, und der Verkehr wurde umgeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und weiteren Beteiligten dauern an.