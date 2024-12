Großangelegte Kontrollaktion der Schweinfurter Polizei – Zahlreiche Haftbefehle durch die Staatsanwaltschaft Schweinfurt erwirkt

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Die Schweinfurter Polizei hat am Mittwochabend mit Unterstützungskräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei erneut eine konzertierte Aktion zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität durchgeführt. Im Rahmen des Einsatzes konnten drei weitere Tatverdächtige im Alter von 26 bis 32 Jahren wegen des illegalen Handels mit Cannabis festgenommen werden.

Festnahme nach Handel mit Betäubungsmitteln

Nach intensiven Ermittlungen und einer Vielzahl von Beamten, die im Laufe des Mittwochs im Einsatz waren, wurden die Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden die Tatverdächtigen am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Hinweise aus der Bevölkerung und Ermittlungserkenntnisse

Die Schweinfurter Polizei setzt weiterhin einen hohen Fokus auf die Sicherheit im Innenstadtgebiet. In enger Zusammenarbeit mit Anwohnern, Gewerbetreibenden und der Stadt Schweinfurt gingen die Beamten konsequent Hinweisen aus der Bevölkerung und den Erkenntnissen aus polizeilichen Kontrollen nach. Seit den Sommermonaten wurde die Ermittlungsarbeit intensiviert. Besonders im Bereich des Chateaudunparks und des Roßmarkts, wo wiederholt kleinere Mengen Rauschgift gefunden wurden, konzentrierten sich die Maßnahmen.

Gezielte Präsenz und Polizeikontrollen führen zum Erfolg – 16 weitere Haftbefehle

Durch gezielte Polizeikontrollen, auch mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei, konnte in den vergangenen Wochen insgesamt 16 weitere Haftbefehle erwirkt werden. Diese betreffen den unerlaubten Handel mit Cannabis sowie die Abgabe an Minderjährige. Im Zuge dieser Maßnahmen wurde auch die polizeiliche Präsenz in der Innenstadt verstärkt, insbesondere durch Fußstreifen, um potenzielle Täter abzuschrecken und präventiv Minderjährige vor den Gefahren von Drogen zu schützen.

Sicherheit in und um Schweinfurt weiter stärken

Die Schweinfurter Polizei verfolgt gemeinsam mit Netzwerkpartnern das Ziel, die Innenstadt und die Region weiterhin sicher für alle Bürger und Besucher zu gestalten. Die Ermittlungen werden verstärkt, und die Polizei wird auch weiterhin in der Innenstadt präsent sein, um direkt ansprechbar zu sein und schnell auf Vorfälle zu reagieren.

Leitender Polizeidirektor Markus Hack erklärte dazu:

„Wir setzen alles daran, dass die Menschen in und um Schweinfurt sicher leben und sich auch sicher fühlen können. Daher sind wir gerade auch für die Bewohner und Besucher der Schweinfurter Innenstadt da, jederzeit und überall. Kriminelle, die den öffentlichen Raum dafür nutzen wollen, Straftaten zu begehen, treten wir mit unserer Präsenz, gleichzeitig aber auch mit unseren gezielten Kontrollen und Festnahmen konsequent und frühzeitig entgegen.“