Großangelegte Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr

BAYERISCHER UNTERMAIN – Am Montagvormittag hat die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach mit Unterstützungskräften aus ganz Unterfranken und dem benachbarten Hessen eine umfangreiche Kontrollaktion auf dem Parkplatz Strietwald Süd an der A3 durchgeführt. Ziel der Maßnahme war es, gegen Alkohol- und Drogenfahrten im Straßenverkehr vorzugehen. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt – unter anderem drei Fahrten unter Drogeneinfluss.

Die Polizei kontrollierte insgesamt rund 240 Personen und 130 Fahrzeuge. Bei drei Fahrern wurde der Konsum von Drogen nachgewiesen. Ihre Weiterfahrt wurde jeweils unterbunden, sie müssen mit einem Fahrverbot und Bußgeld rechnen. Darüber hinaus wurden drei Fahrten ohne Fahrerlaubnis registriert, zwei gefälschte Dokumente entdeckt, ein verbotenes Messer sichergestellt sowie ein offener Haftbefehl vollstreckt. Zudem fiel eine größere Bargeldsumme auf, die sichergestellt wurde.

Hintergrund der Aktion ist die zunehmende Zahl an Fahrten unter Drogeneinfluss. So verzeichnete die unterfränkische Polizei im Jahr 2024 einen Anstieg von rund 21 Prozent bei entsprechenden Verkehrsunfällen. Auch die Zahl der festgestellten Verstöße in diesem Bereich stieg deutlich an.

Das Polizeipräsidium Unterfranken kündigt an, auch im Jahr 2025 verstärkt Kontrollen durchzuführen. Ziel sei es, die Fahrtüchtigkeit stärker in den Mittelpunkt zu rücken und damit die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu erhöhen.