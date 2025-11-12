Großangelegte Kontrolle der Polizei Mellrichstadt – Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss unterwegs

RÖDELMAIER, LKR. RHÖN-GRABFELD – Eine großangelegte Kontrollstelle der Polizei Mellrichstadt zusammen mit benachbarten Kräften fand am Dienstag auf dem Gelände der Straßenmeisterei Rödelmaier statt. Die Beamten mussten mehrere Verkehrsteilnehmer beanstanden.

Im Rahmen der Kontrollen, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 12:00 Uhr wurden circa 200 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Hierbei wurden sechs Fahrzeugführer unter der Wirkung berauschender Mittel und ein weiterer Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt, weshalb jeweils Anzeigen nach dem Straßenverkehrsgesetz bzw. dem Strafgesetzbuch erfolgten. Die sechs Fahrzeugführer mussten sich noch vor Ort einer angeordneten Blutentnahme unterziehen.

Darüber hinaus konnte ein PKW mit erloschener Betriebserlaubnis, ein Verstoß nach dem Waffengesetz, der Verdacht einer Fundunterschlagung sowie eine mittels Haftbefehles gesuchte Person festgestellt werden.

Die Einsatzleitung zieht ein positives Fazit der Kontrolle. Durch das Engagement der Beamten konnte bei sieben Verkehrsteilnehmern die Weiterfahrt unterbunden werden und somit die Gefahr für diese selbst aber auch andere Verkehrsteilnehmer gesenkt werden.