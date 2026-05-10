Auto IU

Großbrand auf Aussiedlerhof in Mellrichstadt: Hoher Sachschaden

10. Mai 2026Letztes Update 10. Mai 2026
Großbrand auf Aussiedlerhof in Mellrichstadt: Hoher Sachschaden
Symbolfoto: Pixabay / WolfBlur
Sparkasse

MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein massives Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Hendunger Straße hat am Samstagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Rund 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen, die eine Werkstatthalle vollständig vernichteten. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Gegen 18:50 Uhr ging der Notruf bei den Leitstellen ein. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren stand eine Werkstatthalle bereits im Vollbrand. Das Feuer griff zudem rasch auf ein benachbartes Strohlager über. Die Rauchwolke war so gewaltig, dass besorgte Bürger sogar aus benachbarten Landkreisen Sichtungen meldeten.

Rund 100 Retter im Einsatz

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo

Ein Großaufgebot an Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis, unterstützt durch das THW und den Rettungsdienst, brachte den Brand unter Kontrolle. Während die Werkstatt nahezu komplett niederbrannte, zogen sich die Löscharbeiten am Strohlager bis in die späten Abendstunden hin.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Pizza Pronto: Italienischer Genuss für Zuhause

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Die Bilanz des Brandes:

  • Personenschaden: Zwei Anwohner erlitten leichte Verletzungen und wurden medizinisch versorgt.

  • Tierschutz: Glück im Unglück – die auf dem Areal untergebrachten Tiere blieben unversehrt.

  • Sachschaden: Die Werkstatthalle ist zerstört, das Strohlager ausgebrannt. Erste Schätzungen gehen von mehreren hunderttausend Euro Schaden aus.

Kripo Schweinfurt übernimmt Ermittlungen

Noch während der Löscharbeiten nahmen Beamte der Polizei die ersten Ermittlungen auf. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt versuchen nun zu klären, wie es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte. Zur Brandursache liegen aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

10. Mai 2026Letztes Update 10. Mai 2026

Mehr

ACHTUNG: Vollsperrung in Schallfeld – Bauarbeiten an der Kreisstraße SW 45

ACHTUNG: Vollsperrung in Schallfeld – Bauarbeiten an der Kreisstraße SW 45

9. Mai 2026
Unfallflucht auf der B27: Aufmerksamer Zeuge führt Polizei zum Verursacher

Unfallflucht auf der B27: Aufmerksamer Zeuge führt Polizei zum Verursacher

9. Mai 2026
Schwerer Motorradunfall bei Seinsheim: 16-Jährige kollidiert mit Gegenverkehr

Schwerer Motorradunfall bei Seinsheim: 16-Jährige kollidiert mit Gegenverkehr

9. Mai 2026
Landkreis Haßberge tritt wieder in die Pedale: STADTRADELN 2026 startet am 22. Juni

Landkreis Haßberge tritt wieder in die Pedale: STADTRADELN 2026 startet am 22. Juni

9. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)