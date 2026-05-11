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Großbrand auf Aussiedlerhof in Mellrichstadt: Hoher Sachschaden

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Großbrand auf Aussiedlerhof in Mellrichstadt: Hoher Sachschaden
Symbolfoto: Pixabay / WolfBlur
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MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein massives Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Hendunger Straße hat am Samstagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Rund 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen, die eine Werkstatthalle vollständig vernichteten. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Gegen 18:50 Uhr ging der Notruf bei den Leitstellen ein. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren stand eine Werkstatthalle bereits im Vollbrand. Das Feuer griff zudem rasch auf ein benachbartes Strohlager über. Die Rauchwolke war so gewaltig, dass besorgte Bürger sogar aus benachbarten Landkreisen Sichtungen meldeten.

Rund 100 Retter im Einsatz

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Ein Großaufgebot an Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis, unterstützt durch das THW und den Rettungsdienst, brachte den Brand unter Kontrolle. Während die Werkstatt nahezu komplett niederbrannte, zogen sich die Löscharbeiten am Strohlager bis in die späten Abendstunden hin.

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Die Bilanz des Brandes:

  • Personenschaden: Zwei Anwohner erlitten leichte Verletzungen und wurden medizinisch versorgt.

  • Tierschutz: Glück im Unglück – die auf dem Areal untergebrachten Tiere blieben unversehrt.

  • Sachschaden: Die Werkstatthalle ist zerstört, das Strohlager ausgebrannt. Erste Schätzungen gehen von mehreren hunderttausend Euro Schaden aus.

Kripo Schweinfurt übernimmt Ermittlungen

Noch während der Löscharbeiten nahmen Beamte der Polizei die ersten Ermittlungen auf. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt versuchen nun zu klären, wie es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte. Zur Brandursache liegen aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

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