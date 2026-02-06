Auto IU

Großbrand in Eyrichshof: Landratsamt informiert über Brandrückstände

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026
Großbrand in Eyrichshof: Landratsamt informiert über Brandrückstände
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

EYRICHSHOF – Nach dem Großbrand einer Scheune in Eyrichshof informiert das Landratsamt Haßberge über den aktuellen Sachstand und gibt vorsorgliche Verhaltenshinweise für die Bevölkerung. Trotz der Ablagerung von Rußpartikeln und Trümmerteilen der Photovoltaikanlage besteht laut Einschätzung der Fachbehörden derzeit keine akute Gesundheitsgefährdung.

Da Brandrückstände von Gummireifen und technischen Bauteilen gesundheitsschädliche Stoffe enthalten können, rät das Landratsamt zu erhöhter Vorsicht. Sichtbare Trümmer sollten nicht mit bloßen Händen angefasst werden; bei der Entfernung kleinerer Rückstände werden Handschuhe empfohlen. Gefundene Teile können über die Restmülltonne entsorgt werden. Eltern sollten darauf achten, dass Kinder nicht auf sichtbar verschmutzten Flächen spielen, und Wintergemüse aus dem Garten muss vor dem Verzehr gründlich abgewaschen werden.

Besonders betroffen ist der Sportplatz des ASC Eyrichshof, von dessen Nutzung bis auf Weiteres abgeraten wird. Die Luftqualität wird aufgrund der feuchten Witterung als unbedenklich eingestuft. Auch bei den Gewässern gibt es vorerst Entwarnung: Erste Wasserproben der Baunach durch das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen verliefen unauffällig. Dennoch wird vorsorglich empfohlen, im Umkreis der Brandstelle vorerst nicht zu fischen und keine Fische aus diesem Bereich zu verzehren.

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian setzt erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör unter neuem Namen fort

Vielzweckschere MULTICO macht so viele klein und auch auf...

Mehr

Sollten tote Fische entdeckt werden, bittet das Landratsamt um eine sofortige Meldung an das Veterinäramt Haßberge (veterinaeramt@landratsamt-hassberge.de). Das Amt bleibt im engen Austausch mit den Umweltbehörden und wird bei neuen Erkenntnissen sofort informieren. Weitere Informationen findest du auf der Website des Landratsamtes unter www.hassberge.de.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026

Mehr

Aus Gewahrsam entlassen und gleich wieder randaliert – Polizei schreitet ein

Aus Gewahrsam entlassen und gleich wieder randaliert – Polizei schreitet ein

6. Februar 2026
Bitte teilen: 77 Jahre alter Mann vermisst – Wer kann Hinweise geben?

Bitte teilen: 77 Jahre alter Mann vermisst – Wer kann Hinweise geben?

6. Februar 2026
Ermittlungserfolg nach tödlichem Brand in Würzburg während der Silvesternacht

Ermittlungserfolg nach tödlichem Brand in Würzburg während der Silvesternacht

6. Februar 2026
Zahlreiche Diebstähle im Schweinfurter Stadtgebiet – Polizei nimmt Tatverdächtige fest – Untersuchungshaft

Zahlreiche Diebstähle im Schweinfurter Stadtgebiet – Polizei nimmt Tatverdächtige fest – Untersuchungshaft

6. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)