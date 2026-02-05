Großbrand in Eyrichshof: Landratsamt informiert über Brandrückstände
EYRICHSHOF – Nach dem Großbrand einer Scheune in Eyrichshof informiert das Landratsamt Haßberge über den aktuellen Sachstand und gibt vorsorgliche Verhaltenshinweise für die Bevölkerung. Trotz der Ablagerung von Rußpartikeln und Trümmerteilen der Photovoltaikanlage besteht laut Einschätzung der Fachbehörden derzeit keine akute Gesundheitsgefährdung.
Da Brandrückstände von Gummireifen und technischen Bauteilen gesundheitsschädliche Stoffe enthalten können, rät das Landratsamt zu erhöhter Vorsicht. Sichtbare Trümmer sollten nicht mit bloßen Händen angefasst werden; bei der Entfernung kleinerer Rückstände werden Handschuhe empfohlen. Gefundene Teile können über die Restmülltonne entsorgt werden. Eltern sollten darauf achten, dass Kinder nicht auf sichtbar verschmutzten Flächen spielen, und Wintergemüse aus dem Garten muss vor dem Verzehr gründlich abgewaschen werden.
Besonders betroffen ist der Sportplatz des ASC Eyrichshof, von dessen Nutzung bis auf Weiteres abgeraten wird. Die Luftqualität wird aufgrund der feuchten Witterung als unbedenklich eingestuft. Auch bei den Gewässern gibt es vorerst Entwarnung: Erste Wasserproben der Baunach durch das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen verliefen unauffällig. Dennoch wird vorsorglich empfohlen, im Umkreis der Brandstelle vorerst nicht zu fischen und keine Fische aus diesem Bereich zu verzehren.
Sollten tote Fische entdeckt werden, bittet das Landratsamt um eine sofortige Meldung an das Veterinäramt Haßberge (veterinaeramt@landratsamt-hassberge.de). Das Amt bleibt im engen Austausch mit den Umweltbehörden und wird bei neuen Erkenntnissen sofort informieren. Weitere Informationen findest du auf der Website des Landratsamtes unter www.hassberge.de.
