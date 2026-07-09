Großbrand in Wohngebiet – Hoher Sachschaden nach Feuer in Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG – Der Brand eines Wohnhauses hat am Mittwochabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Zwei Wohnhäuser, Garagen und ein Nebengebäude wurden von den Flammen erfasst. Vier Menschen erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich.

Gegen 20:45 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle sowie der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken mehrere Notrufe über einen Brand in der Märkerstraße ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits zwei nebeneinanderliegende Wohnhäuser sowie mehrere Garagen und ein Nebengebäude in Flammen.

Mehr als 150 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren waren im Einsatz und konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen.

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Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig selbst aus den Gebäuden retten. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten mindestens vier Personen leichte Rauchgasvergiftungen. Zwei Verletzte wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, zwei weitere mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache. Die Brandfahnder setzen ihre Untersuchungen fort.

Die Märkerstraße blieb für die Löscharbeiten und die Nachlöscharbeiten zwischen der Hanauer Straße und der Einmündung „Zum Oberwald“ vollständig gesperrt. Auch am Donnerstagmorgen war die Feuerwehr noch zur Brandnachschau vor Ort.