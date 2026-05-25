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Großdemonstration auf der Brennerautobahn: Polizei warnt vor massivem Stau Richtung Tirol

25. Mai 2026Letztes Update 25. Mai 2026
Großdemonstration auf der Brennerautobahn: Polizei warnt vor massivem Stau Richtung Tirol
Foto von Hans auf Pixabay
Keiler Helles

UNTERFRANKEN / OBERBAYERN – Autofahrer müssen sich am Samstag, den 30. Mai 2026, auf erhebliche Verkehrsbehinderungen in Richtung Österreich einstellen. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt vor massiven Rückstaus auf den bayerischen Autobahnen und rät dringend von allen nicht zwingend erforderlichen Fahrten nach Tirol ab.

Auslöser für das drohende Verkehrschaos ist eine angemeldete Versammlung auf österreichischer Seite.

Vollsperrung des Brennerkorridors am Pfingstwochenende

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Die österreichischen Behörden greifen am 30. Mai in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr strikt durch: Auf der Brennerautobahn A 13 kommt es auf Höhe von Matrei am Brenner zu umfangreichen Verkehrssperren. Diese betreffen den gesamten Brennerkorridor und haben direkte Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Verkehr sowie das bayerische Straßennetz.

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Keine Ausweichrouten verfügbar

Die Sperrung wird voraussichtlich zu einer Kettenreaktion auf den Hauptverkehrsrouten führen. Betroffen sind vor allem die Autobahnen und Landstraßen im südlichen Oberbayern.

Die Polizei betont, dass Ausweichmanöver an diesem Tag zwecklos sein dürften:

  • Keine Alternative: Nach aktuellen Einschätzungen der Tiroler Landesregierung werden auch die Ausweichstrecken, insbesondere die Routen in Richtung Salzburg, komplett überlastet sein.

  • Dringender Appell: Wer nicht zwingend reisen muss, sollte Fahrten in den Süden an diesem Samstag komplett vermeiden oder die Reisezeiten großzügig verschieben.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aktuelle Rundfunkwerbung und die Navigationssysteme im Blick zu behalten und ihre Reiseplanung frühzeitig an die Sperrung anzupassen.

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