Grosse Bühne für Junge Filmschaffende in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Die Jufinale 2025, das unterfränkische Kinder- und Jugendfilmfestival, findet am Samstag, den 25. Oktober, ab 15:00 Uhr im Universum Kino Palast in Bad Kissingen statt. Unter dem Motto „Film ab!“ werden Kurzfilme von jungen Talenten aus Unterfranken unter 27 Jahren präsentiert und ausgezeichnet.
Das Festival zeigt Filme, die maximal 30 Minuten lang sind und in den letzten zwei Jahren entstanden sind. Dabei zählen vor allem Mut, Originalität und Herzblut, da professionelle Produktionen ausgeschlossen sind. Die eingereichten Beiträge umfassen Spielfilme, Dokumentationen, Animationen und experimentelle Kunstwerke.
Eine unabhängige Jury wählt die besten Filme aus. Die Gewinnerfilme qualifizieren sich für das Bayerische Kinder- und Jugendfilmfestival 2026 in Augsburg.
Der Eintritt zur Filmvorführung, die um 15:00 Uhr beginnt, ist frei, und es ist keine vorherige Anmeldung notwendig. Schirmherr der Veranstaltung ist Bezirkstagspräsident Stefan Funk. Unterstützt wird die Jufinale von der Stadt Bad Kissingen und dem Kreisjugendring Bad Kissingen.
Details zum Festivalprogramm sind unter www.bkjff.de/unterfranken verfügbar.
