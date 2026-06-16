Große Bühne in der Hauptstadt: Bundespräsident und Berliner Philharmoniker ehren die Tafel Schweinfurt
SCHWEINFURT / BERLIN – Das unermüdliche Engagement der rund 150 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Schweinfurter Tafel für armutsbetroffene Menschen hat Anerkennung auf allerhöchster Ebene erfahren. Anlässlich eines bundesweiten Ehrentages durften Vertreter der Schweinfurter Institution nach Berlin reisen, um sich für ihren tagtäglichen Einsatz im Dienst der Gesellschaft auszeichnen zu lassen.
Der feierliche Aktionstag, der von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier initiiert wurde, fand ganz bewusst am 23. Mai statt – dem 77. Jahrestag des deutschen Grundgesetzes. Er sollte das freiwillige Engagement als tragende Säule unserer Demokratie in den Mittelpunkt stellen.
Exklusives Konzerterlebnis für Deutschlands Alltagshelden
Unter dem treffenden Motto „Große Bühne fürs Ehrenamt – Berliner Philharmoniker und Postcode Lotterie sagen Danke“ wurden ausgewählte Ehrenamtliche aus dem gesamten Bundesgebiet zu einem exklusiven Kulturerlebnis eingeladen.
Die Schweinfurter Delegation erlebte in der Bundeshauptstadt eine geschlossene Generalprobe der weltberühmten Berliner Philharmoniker in einzigartiger Atmosphäre. Unter der Leitung von Stardirigent Semyon Bychkov und am Klavier begleitet vom international renommierten Pianisten Víkingur Ólafsson wurde den Gästen ein unvergessliches Konzert geboten. Ein feierlicher Empfang rundete die Wertschätzung für die geladenen Alltagshelden ab.
Tafel Schweinfurt sucht stets neue Mitstreiter
Ernst Gehling, Vorstand der Tafel Schweinfurt e.V., zeigte sich tief beeindruckt von der Würdigung in Berlin, richtete den Blick aber auch direkt wieder auf die Herausforderungen vor Ort:
„Es ist unglaublich, was unsere Tafel-Aktiven täglich leisten. Die Aufmerksamkeit rund um den Ehrentag bietet uns auch die Chance, neue Menschen auf die Tafel-Arbeit aufmerksam zu machen und für ein Engagement bei unserer Tafel zu begeistern.“
Die Aufgaben bei der Schweinfurter Tafel sind dabei ebenso vielseitig wie wichtig. Der Verein sucht laufend Unterstützung in verschiedenen Bereichen:
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Fahrerteam: Zum Abholen und Einsammeln der Lebensmittelspenden bei den Märkten.
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Sortierteam: Für die Qualitätskontrolle und Aufbereitung der eingegangenen Waren.
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Ausgabeteam: Für den direkten Dienst am Kunden im Tafelladen.
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Kinder-Kochprojekt: Einmal im Monat kochen Tafel-Aktive gemeinsam mit Kindern, um spielerisch das Wissen über gesunde Ernährung und frische Zubereitung in die Familien zu tragen.
Der Ausflug nach Berlin war ein starkes Zeichen des Dankes und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wer nun selbst Lust bekommen hat, das eingespielte Team der Schweinfurter Tafel zu verstärken, ist laut Vorstand Ernst Gehling jederzeit herzlich willkommen.
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