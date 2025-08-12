„Große Ehre“: Prof. Dr. Hermann Einsele in die Bayerische Akademie der Wissenschaften aufgenommen
WÜRZBURG – Professor Dr. Hermann Einsele, Direktor der Medizinischen Klinik II am Universitätsklinikum Würzburg (UKW), wurde in die Bayerische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Die 1759 gegründete Akademie verbindet Spitzenforscher aus verschiedenen Fachbereichen und berät Politik sowie Gesellschaft mit wissenschaftlicher Expertise. Prof. Einsele, der bereits Mitglied in anderen nationalen und internationalen Akademien ist, plant in den Räumlichkeiten der Akademie ein Symposium zum Thema „Präzisionsmedizin in der Krebsbehandlung“.
Professor Einsele ist ein ausgewiesener Experte in der Krebsforschung, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Multiplen Myelom, der zweithäufigsten Blutkrebserkrankung nach Leukämie. Am UKW leitet er das größte Myelom-Programm in Europa. Hier werden zahlreiche klinische Studien und Begleitforschungen zu neuesten Therapieformen wie CAR-T-Zellen und T-Zell-aktivierenden Antikörpern durchgeführt.
Zusätzlich zu seiner neuen Mitgliedschaft in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ist Prof. Einsele auch Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Academia Europaea. Er wurde für seine Leistungen in der Immuntherapie von Krebserkrankungen mit mehreren bedeutenden Preisen ausgezeichnet, darunter dem Ken Anderson Award 2024 und dem Erasmus Haematology Award 2022. Seit 2023 ist er zudem Sprecher des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen NCT WERA.
